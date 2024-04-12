Daily Mail: питьевой режим помогает сократить частоту приступов мигрени

Британский терапевт Хана Патель рассказала изданию Daily Mail, что употребление достаточного количества жидкости и ограничение обезвоживающих продуктов и напитков (кофе, алкоголя) может снизить частоту приступов мигрени.
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