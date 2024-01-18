Отнять у России: что хотят отобрать у нас финны и когда Москва предъявит счёт Евгения КомароваАналитик и публицист Александр Роджерс высказал свои соображения относительно заявления министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.
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