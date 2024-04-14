Легионеры Макрона вошли в Славянск, чтобы дать бой русской армии

Александр Гребнев Скоро братия макарона по следам наполеона побегут на хрена их хоронить пусть Франция забирает и увозит зачем здесь заразу разводить еще и клопов завезут фу как не приятно

Ольга Каширина Ну и куда мы смотрим? поддерживаем реноме господина Макрона? А не лучше ли дать ему по ушам? В крайней мере по его тощей заднице.