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Легионеры Макрона вошли в Славянск, чтобы дать бой русской армии

Легионеры Макрона вошли в Славянск, чтобы дать бой русской армии

  Враг считает, что Часов Яр не сможет остановить продвижение наших Вооруженных сил По данным «Военной хроники», представители 3-го пехотного полка Французского Иностранного легиона прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Скоро братия макарона по следам наполеона побегут на хрена их хоронить пусть Франция забирает и увозит зачем здесь заразу разводить еще и клопов завезут фу как не приятно
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5 час.
Ольга Каширина
Ну и куда мы смотрим?  поддерживаем реноме  господина  Макрона?  А не лучше ли дать ему по  ушам? В  крайней мере по его тощей заднице.
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5 час.
Владимир Михальков
То что среди них есть строители это хорошо будет кому трудиться на восстановлении Донбасса под присмотром вертухаев!
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2 час.

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