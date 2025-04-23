ТАСС: ВСУ раздавали жителям курского Гуево листовки-приглашения выехать на Украину

Эвакуированная из Гуево Суджанского района Курской области после его освобождения местная жительница Татьяна рассказала, что солдаты ВСУ во время оккупации села раздавали местным жителям листовки с приглашением выехать на территорию Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии