Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ТАСС: ВСУ раздавали жителям курского Гуево листовки-приглашения выехать на Украину

ТАСС: ВСУ раздавали жителям курского Гуево листовки-приглашения выехать на Украину

Эвакуированная из Гуево Суджанского района Курской области после его освобождения местная жительница Татьяна рассказала, что солдаты ВСУ во время оккупации села раздавали местным жителям листовки с приглашением выехать на территорию Украины.

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