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Петропавловск-Камчатский. Фотографии 2000 года

Петропавловск-Камчатский. Фотографии 2000 года

Первый острог в районе будущего Петропавловска-Камчатского заложил отряд казаков в 1697 году. Казаки поселились в Авачинской бухте, недалеко от местных жителей ительменов.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Ужасное качество фото!
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8 час.
Владимир Карнаух
На первом фото изображена визитная карточка Авачинской бухты да и Петропавловска-Камчатского - ТРИ БРАТА на входе в Авачинскую бухту. Они как стражи встречали и провожали Моряков-Пограничников и не только их.
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23 мин.

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