Авита Авто: китайские б у машины за год потеряли половину в цене

Средняя стоимость подержанного "китайца" на вторичном рынке – миллион рублей.Аналитики сервиса "Авита Авто", через который сегодня продается значительная часть машин на вторичном рынке, отмечают тенденцию к резкому удешевлению автомобилей китайского производства.
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