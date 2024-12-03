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Авита Авто: китайские б у машины за год потеряли половину в цене

Авита Авто: китайские б у машины за год потеряли половину в цене

Средняя стоимость подержанного "китайца" на вторичном рынке – миллион рублей.Аналитики сервиса "Авита Авто", через который сегодня продается значительная часть машин на вторичном рынке, отмечают тенденцию к резкому удешевлению автомобилей китайского производства.

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