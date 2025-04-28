Богомаз: военные за ночь сбили под Брянском 102 дрона ВСУ

Украинские боевики атаковали ночью Брянскую область с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом 102 БПЛА, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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