Выборы президента в Финляндии

28 января в Финляндии состоятся выборы президента. Действующий глава государства Саули Ниинисте избирался два раза подряд сроком на шесть лет, поэтому, в соответствии с законодательством, он не может баллотироваться вновь.
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