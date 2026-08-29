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Новый главком ВСУ Драпатый планирует реорганизовать штурмовые подразделения

Новый главком ВСУ Драпатый планирует реорганизовать штурмовые подразделения

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый планирует реорганизовать Объединённые силы быстрого реагирования Сухопутных войск, основу которых составляют штурмовые подразделения.

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