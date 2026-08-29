Новый главком ВСУ Драпатый планирует реорганизовать штурмовые подразделения

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый планирует реорганизовать Объединённые силы быстрого реагирования Сухопутных войск, основу которых составляют штурмовые подразделения.
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