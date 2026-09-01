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Дартс без границ: спортсмены Калининского округа — призёры всероссийского турнира

Дартс без границ: спортсмены Калининского округа — призёры всероссийского турнира

Дартсмены Калининского округа — призёры всероссийских соревнований. 29–30 августа в Ярославле прошли всероссийские соревнования по дартсу «Кубок памяти А.

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