Российская дипломатия осудила отказ Франции допустить француженку в хиджабе на олимпийскую церемонию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила организаторов Олимпийских игр в Париже за отказ допустить французскую легкоатлетку Сункамбу Силлу на церемонию открытия из-за того, что она была в хиджабе.
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