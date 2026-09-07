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Григоренко: число киберпреступлений в России с начала года снизилось на 30%

Григоренко: число киберпреступлений в России с начала года снизилось на 30%

В России с начала 2026 года на 30% снизилось число киберпреступлений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства, передает РИА Новости.

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