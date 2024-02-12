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  • Malina
    Всего 4 "новых граждан" отправили в армию??? А остальные?? Откупились?В Новосибирске но...
  • Владимир Алтайцев
    👍😀👍👍👍👍Сайт с экстремист...

В Новосибирске провели рейд среди мигрантов-строителей

В Новосибирске провели рейд среди мигрантов-строителей

Правоохранители проверили законность пребывания в России мигрантов на стройке в Новосибирске. Рейд на строительных объектах в Октябрьском, Заельцовском и Калининском районах провели сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке спецподразделения Росгвардии.

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