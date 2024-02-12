В Новосибирске провели рейд среди мигрантов-строителей

Правоохранители проверили законность пребывания в России мигрантов на стройке в Новосибирске. Рейд на строительных объектах в Октябрьском, Заельцовском и Калининском районах провели сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке спецподразделения Росгвардии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии