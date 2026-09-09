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Финансовый эксперт объяснила, почему копить на новогодние подарки нужно уже в сентябре

Финансовый эксперт объяснила, почему копить на новогодние подарки нужно уже в сентябре

Отпускной сезон позади, основные траты на подготовку к школе завершены, и появляется возможность спокойно сформировать "новогодний фонд" До Нового года еще четыре месяца, и кажется, что думать о подарках пока рано.

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