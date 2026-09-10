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Газета.ру

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ISU отклонил апелляцию фигуристки Валиевой на отзыв нейтрального статуса

ISU отклонил апелляцию фигуристки Валиевой на отзыв нейтрального статуса

 © Владимир Астапкович/РИА Новости Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой и окончательно отобрал у нее нейтральный статус, запретив выступать на международных соревнованиях.

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