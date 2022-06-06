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Иммунолог Крючков допустил, что защита от оспы обезьян может потребоваться медикам и работникам пограничного контроля

Иммунолог Крючков допустил, что защита от оспы обезьян может потребоваться медикам и работникам пограничного контроля

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал в рамках беседы с журналистами утром в понедельник, 6 июня, кому может потребоваться защита от распространяющейся оспы обезьян.

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