В Сосновском округе прокуратура добилась снижения самовольно установленного тарифа

Фото: Прокуратура Тамбовской области/https://vk.ru/proc_68 Читайте также: На аэродроме «Горелое» снова собираются развивать полёты и парашютный спорт В «Жемчужине леса» дети первыми оценили новые тренажёры Токарёвской птицефабрике в пятнадцатый раз пригрозили банкротством Жители платили за водоотведение 97 рублей за кубометр.