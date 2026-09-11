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Новости Тамбова

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В Сосновском округе прокуратура добилась снижения самовольно установленного тарифа

В Сосновском округе прокуратура добилась снижения самовольно установленного тарифа

Фото: Прокуратура Тамбовской области/https://vk.ru/proc_68 Читайте также: На аэродроме «Горелое» снова собираются развивать полёты и парашютный спорт В «Жемчужине леса» дети первыми оценили новые тренажёры Токарёвской птицефабрике в пятнадцатый раз пригрозили банкротством Жители платили за водоотведение 97 рублей за кубометр.

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