Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России эталоном сотрудничества между крупными державами

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в КНРПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Пекин, заявил, что отношения России и Китая «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами.