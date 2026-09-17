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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Лады» Зубов о 0:6 с «Барысом»: «Команда очень жидкая. Даже элементарные передачи не получались, я уже не говорю о каких‑то вещах из высшей математики»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о поражении команды от « Барыса » со счетом 0:6 в FONBET Чемпионате КХЛ.

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