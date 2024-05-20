Гибель Раиси. Цель Запада – запуск «Перестройки» в Иране

Гибель в результате авиакатастрофы президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана выгодны Тель-Авиву и отчасти Вашингтону – для инициирования раскола внутри иранской элиты.
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