По факту смертельной аварии в Слободском районе возбуждено уголовное дело

26 ноября в 17.10 вечера на трассе в Слободском районе произошло смертельное ДТП. На 629 км федеральной автодороги «Кострома — Шарья-Киров-Пермь» в Слободском районе произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Поло» и «Вольво».