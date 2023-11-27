По факту смертельной аварии в Слободском районе возбуждено уголовное дело

26 ноября в 17.10 вечера на трассе в Слободском районе произошло смертельное ДТП. На 629 км федеральной автодороги «Кострома — Шарья-Киров-Пермь» в Слободском районе произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Поло» и «Вольво».
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