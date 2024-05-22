Сенатор Грэм* понадеялся, что Соединенные Штаты введут санкции против МУС

Сенатор Линдси Грэм* выразил надежду на то, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) после его намерения выдать ордер на арест руководителя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.
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