"Победа" стабилизировала рейсы после ограничений 8 июля

Авиакомпания "Победа" восстановила выполнение рейсов после ограничений 8 июля. Компания действует по новому расписанию, избегая скоплений пассажиров в аэропортах, и обеспечивает клиентов горячим питанием и водой, следуя Федеральным авиационным правилам.
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