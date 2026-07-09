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Царьград

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"Победа" стабилизировала рейсы после ограничений 8 июля

"Победа" стабилизировала рейсы после ограничений 8 июля

Авиакомпания "Победа" восстановила выполнение рейсов после ограничений 8 июля. Компания действует по новому расписанию, избегая скоплений пассажиров в аэропортах, и обеспечивает клиентов горячим питанием и водой, следуя Федеральным авиационным правилам.

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