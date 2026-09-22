Пакистан: ранее в тот же день двое полицейских, обеспечивающих охрану группы вакцинации от полиомиелита, были убиты после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь в Килли-Джамалабаде, район Ношки, провинция Белуджистан.