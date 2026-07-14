Красноярец чудом избежал уголовного срока за критику «Единой России»: решение суда стало неожиданным для всех

Николай Денисов Интересно , а почему еще не посадили Собчак? Она постоянно публикует свои посты в Инстаграмме! А ведь он запрещен в РФ!

SI Sergey Ivanov Вы не понимаете. Это другое! Просто она не собирается баллотироваться куда- то там....