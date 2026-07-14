Центральный районный суд Красноярска 9 июля 2026 года вынес оправдательный приговор по делу о возбуждении ненависти к партии «Единая Россия».
Красноярец чудом избежал уголовного срока за критику «Единой России»: решение суда стало неожиданным для всех
Комментарии
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Николай Денисов
Интересно , а почему еще не посадили Собчак? Она постоянно публикует свои посты в Инстаграмме! А ведь он запрещен в РФ!
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3 н.
SI
Sergey Ivanov
Вы не понимаете. Это другое! Просто она не собирается баллотироваться куда- то там....
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3 н.
Вадим Кузнецов
Для того, чтобы "вызывать ненависть" к "Единой России", совсем не нужны усилия журналистов. Достаточно действий самой ЕР. А почему бы не осудить всех тех, кому не нравятся, например, уголовники? С той же формулировкой: возбуждение ненависти к социальной группе уголовников?
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3 н.
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