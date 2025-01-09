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Анна из Брюховецкого района каждый год ездит отдыхать в Анапу

Анна из Брюховецкого района каждый год ездит отдыхать в Анапу

Анна из Брюховецкого района каждый год ездит отдыхать в Анапу. И когда случилась беда, остаться в стороне не смогла - приехала с друзьями в Единый Центр помощи мыть пернатых- Мы очень любим Краснодарский край, наше Черное море.

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