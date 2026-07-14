Путин дал новые поручения по бизнесу и экономике: что изменится для россиян

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на поддержку предпринимательства, развитие цифровых технологий, привлечение инвестиций и укрепление экономики регионов.
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