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Путин дал новые поручения по бизнесу и экономике: что изменится для россиян

Путин дал новые поручения по бизнесу и экономике: что изменится для россиян

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на поддержку предпринимательства, развитие цифровых технологий, привлечение инвестиций и укрепление экономики регионов.

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