Cisco Talos: в приложениях Microsoft для Mac нашли уязвимости для шпионажа

Исследователи из Cisco Talos обнаружили уязвимость в приложениях Microsoft для macOS, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к камерам и микрофонам пользователей компьютеров Apple для шпионажа.
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