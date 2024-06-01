На подиум вышли русские царевны, кощеи, богатыри, кикиморы, русалки и другие герои пушкинских сказок

В Петербурге подвели итоги Международного конкурса «Пушкинский бал» В честь 225-летия Александра Пушкина, в Петербурге подвели итоги Международного конкурса дизайнеров и художников на лучший костюм героев произведений поэта «Пушкинский бал».
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