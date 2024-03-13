Что известно об атаках беспилотников сегодня: куда попали в Белгороде и пожар на нефтезаводе в Рязанской области Евгения КомароваВ ходе прошедшей ночи и утром в среду силы противовоздушной обороны России, как утверждается, пресекли попытки атак со стороны 58 украинских дронов.