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В ООН предупредили об угрозе исчезновения многих стран

В ООН предупредили об угрозе исчезновения многих стран

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совета безопасности заявил, что повышение уровня мирового океана может представлять угрозу для целых стран, говорится в сообщении на сайте ООН.

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