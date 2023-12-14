Ученые из Тегерана нашли связь между прививкой от гриппа и риском умереть от инфаркта

Традиционно осенью и зимой россиян призывают пройти вакцинацию против гриппа. Это снижает шансы тяжело заболеть респираторной инфекцией, нередко дающей опасные осложнения и даже приводящей к летальному исходу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии