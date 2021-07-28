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Байден назвал Россию и Китай соперниками США

Байден назвал Россию и Китай соперниками США

Россия и Китай являются соперниками США, однако с ними нужно сотрудничать. Такое заявление в ходе выступления перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки Эврилы Хейнс сделал во вторник, 27 июля, американский лидер Джо Байден.

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