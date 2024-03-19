АвтоВАЗ выбрал логотип для новой версии Lada Largus

АвтоВАЗ запатентовал графическое решение логотипа для электрического универсала Lada e-Largus. Охранные документы появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), дата государственной регистрации — 18 марта этого года.
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