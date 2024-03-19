ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 845 подписчиков

АвтоВАЗ выбрал логотип для новой версии Lada Largus

АвтоВАЗ выбрал логотип для новой версии Lada Largus

АвтоВАЗ запатентовал графическое решение логотипа для электрического универсала Lada e-Largus. Охранные документы появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), дата государственной регистрации — 18 марта этого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх