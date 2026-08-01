Сфера, как идеальная фигура в трехмерном пространстве. Немного о современных российско-американских отношениях

Наверное, некоторые читатели, прочитав заголовок материала, подумали, что автор перепутал издания. Как связаны сфера и политика? Действительно, одно дело — идеальная форма тела в трехмерном пространстве и отношения между странами — сложно совместимые темы.
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