В Иркутской области полицейские приняли участие в правовом квесте для школьников

По инициативе Иркутской региональной общественной организации «В защиту права», а также членов Общественного совета при Управлении МВД России по Ангарскому городскому округу на базе Дворца Культуры «Современник» состоялся квест для школьников, направленный на повышение правовой грамотности молодежи.
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