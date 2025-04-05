В Иркутской области полицейские приняли участие в правовом квесте для школьников

По инициативе Иркутской региональной общественной организации «В защиту права», а также членов Общественного совета при Управлении МВД России по Ангарскому городскому округу на базе Дворца Культуры «Современник» состоялся квест для школьников, направленный на повышение правовой грамотности молодежи.