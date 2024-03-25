Из мира суровой реальности: США после скачка цен на нефть в связи с ударами ЧВК НАТО ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России, вдруг поняли, что РФ это выгодно! ))) Рост цен на нефть покрывает все издержки ударов БПЛА по российским заводам, НАТОвская ЧВК «ВСУ» фактически способствовала наполнению российского бюджета путем расхода сотен дронов-камикадзе))) Украинские нацисты под вопли и гыканье, радуясь ударам по нефтеперерабатывающим заводам, по факту усиливали Россию, и США это по итогу признали))) Как тут не сказать - эпические долбо.
Сказ о том, как бандеровские ублюдки под дикое гыканье казну России пополняют
Комментарии
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Людмила Лиханова
Не каждому дано понять, особенно если не напрягать свои извилины. что ж...каждому - свое: кому-то думать, а кому-то просто 3,14 деть. Судя по ВСЕМ вашим опусам на разные статьи - второе ваш конек.🤣🤣🤣
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1 час.
Людмила Лиханова
И поэтому покупаются квартиры, от машин во дворах не протолкнуться. Забыл или не знаешь ЧТО было в 90-е или просто провокатор?
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1 час.
Александр Платов
Кто у тебя, дурынды , НЕпровокатор? Или ты без этого словца жить не можешь?
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19 мин.
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