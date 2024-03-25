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Сказ о том, как бандеровские ублюдки под дикое гыканье казну России пополняют

Сказ о том, как бандеровские ублюдки под дикое гыканье казну России пополняют

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Не каждому дано понять, особенно если не напрягать свои извилины. что ж...каждому - свое: кому-то думать, а кому-то просто 3,14 деть. Судя по ВСЕМ вашим опусам на разные статьи - второе ваш конек.🤣🤣🤣
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1 час.
Людмила Лиханова
И поэтому покупаются квартиры, от машин во дворах не протолкнуться. Забыл или не знаешь ЧТО было в 90-е или просто провокатор?
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1 час.
Александр Платов
Кто у тебя, дурынды , НЕпровокатор? Или ты без этого словца жить не можешь?
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