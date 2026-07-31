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OilPrice

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Oil Prices Inch Higher as Iran Strikes U.S. Bases in Kuwait and Bahrain

Iran on Friday claimed it launched attacks on U.S. military assets in Bahrain and Kuwait amid the latest re-escalation of hostilities in the region, which dashed the hopes from early this week that there could be a swift return to diplomacy.

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