“The Supreme Court on Wednesday sided with the Trump administration in a monthslong fight over who is entitled to low rates for political ads,” the New York Times reports.
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