Чиновникам нечем заняться? В торговых центрах ищут подростков с зелёными волосами и "эльфийскими ушами". Всплыл вопрос о фронтовиках

Автор: Александр Тагиров Новую инициативу питерских чиновников сложно назвать иначе как имитацией бурной деятельности.
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