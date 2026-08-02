Чиновникам нечем заняться? В торговых центрах ищут подростков с зелёными волосами и "эльфийскими ушами". Всплыл вопрос о фронтовиках

Михаил Гриф

У них это называется профилактика. И опять же для отчёта о проведенной работе сгодятся и совершенно безобидные нефоры! Кстати, хиппи всегда были пацифистами. Как у нас сейчас с пацифизмом, ась, господин товарищ Норин?