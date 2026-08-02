СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 622 подписчика

Чиновникам нечем заняться? В торговых центрах ищут подростков с зелёными волосами и "эльфийскими ушами". Всплыл вопрос о фронтовиках

Чиновникам нечем заняться? В торговых центрах ищут подростков с зелёными волосами и "эльфийскими ушами". Всплыл вопрос о фронтовиках

Автор: Александр Тагиров Новую инициативу питерских чиновников сложно назвать иначе как имитацией бурной деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Гриф
У них это называется профилактика. И опять же для отчёта о проведенной работе сгодятся и совершенно безобидные нефоры! Кстати, хиппи всегда были пацифистами. Как у нас сейчас с пацифизмом, ась, господин товарищ Норин?
Ответить
1 м.
АД
Александра Дан
Когда у  чиновников одна извилина и та  ниже пояса со стороны спины ,пусть свои яйца чешут ,а не имитируют бурную деятельность
Ответить
1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Они и чешут!
Ответить
1 м.