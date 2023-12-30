Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Мой талант не даст мне пропасть и на чужбине", - эмигрировавшая из РФ актриса объяснилась

"Мой талант не даст мне пропасть и на чужбине", - эмигрировавшая из РФ актриса объяснилась

Politiki.net Этот год подарил нам огромное количество открытый. В частности, россияне узнали как далеки они от европейской цивилизации и их ценностей, но пожалуй главное - русским навсегда закрыт доступ в "райские кущи цветущего сада".

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Комментарии
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Андрей Тихонов
А что это за шалава?
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5 час.
М
Мария
Говорящая фамилия!
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5 час.
АМ
Алиса Майская
Кто это? Хороша &quot;звезда&quot;, о существовании которой знают единицы.
Ответить
4 час.

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