Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковали пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море, говорится в заявлении армейской пресс-службы хуситов.