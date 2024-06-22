Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковали пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море, говорится в заявлении армейской пресс-службы хуситов.
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