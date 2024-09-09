Разведка ФРГ заявила о хакерах из ГРУ

Федеральное ведомство по охране конституции Германии выпустило Совместный консультативный доклад по кибербезопасности (JCSA), в котором обвинило Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России в связях с киберпреступниками.
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