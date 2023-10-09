"От толпы не отбиться": новый парк появится во Владивостоке - подробности

Новое грандиозное место отдыха скоро появится у многострадального озера во Владивостоке. Реликтовое озеро Торфянка является естественным водоемом Владивостока, однако в озеро уже долгое время стекают сточные воды, из-за чего все живые организмы погибают, а само озеро пропахло канализацией.
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