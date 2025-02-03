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Тимма прислал перед смертью Седоковой страшное фото — показания певицы

Тимма прислал перед смертью Седоковой страшное фото — показания певицы

Ранее артистка пришла в полицию для беседы по делу о смерти ее бывшего мужа. Анна Седокова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма в ночь на 17 декабря предупредил бывшую жену Анну Седокову о намерении свести счеты с жизнью.

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