Тимма прислал перед смертью Седоковой страшное фото — показания певицы

Ранее артистка пришла в полицию для беседы по делу о смерти ее бывшего мужа. Анна Седокова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма в ночь на 17 декабря предупредил бывшую жену Анну Седокову о намерении свести счеты с жизнью.