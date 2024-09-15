"ОТ НЕГО ЖДАЛ ФРОНТ, ЖДАЛА СТРАНА, ЖДАЛ НАРОД": БЕЛОУСОВ ПОВТОРИЛ ПОДВИГ КУТУЗОВА, ДАВ ФРОНТУ НАДЕЖДУ

Дело о гибели русских бойцов с позывными "Эрнест" и "Гудвин" приобретает неожиданный поворот. Глава Минобороны России Андрей Белоусов принял важнейшее решение, буквально повторив подвиг Кутузова, дав фронту надежду - смерть русских воинов может оказать колоссальное влияние на нашу армию.
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