Ученые создали новый вид повязки для лечения рака кожи

Ученые создали новый вид повязки для послеоперационного лечения меланомы, сообщает Medical Xpress. Хирургическая резекция (удаление ткани) — очень распространенный методом лечения меланомы, но он может привести к послеоперационному рецидиву.
Ученые создали новый вид повязки для послеоперационного лечения меланомы, сообщает Medical Xpress. Хирургическая резекция (удаление ткани) — очень распространенный методом лечения меланомы, но он может привести к послеоперационному рецидиву.
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