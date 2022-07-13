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Ученые создали новый вид повязки для лечения рака кожи

Ученые создали новый вид повязки для лечения рака кожи

Ученые создали новый вид повязки для послеоперационного лечения меланомы, сообщает Medical Xpress. Хирургическая резекция (удаление ткани) — очень распространенный методом лечения меланомы, но он может привести к послеоперационному рецидиву.

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