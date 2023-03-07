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Сестра Ким Чен Ына заявила, что попытка США сбить ракету КНДР станет объявлением войны

Сестра Ким Чен Ына заявила, что попытка США сбить ракету КНДР станет объявлением войны

Любая попытка американской армии сбить северокорейскую межконтинентальную ракету в ходе испытательного запуска в регионе Тихого океана будет воспринята Пхеньяном как объявление войны.

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