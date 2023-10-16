Глава МИД России Лавров заявил, что Владимир Зеленский уже всех достал

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в момент неофициального общения с помощником президента Юрием Ушаковым и представителем Кремля Дмитрием Песковым выразил мнение об украинском лидере Владимире Зеленском многих политиков не только в России, но и за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии