Глава МИД России Лавров заявил, что Владимир Зеленский уже всех достал

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в момент неофициального общения с помощником президента Юрием Ушаковым и представителем Кремля Дмитрием Песковым выразил мнение об украинском лидере Владимире Зеленском многих политиков не только в России, но и за рубежом.