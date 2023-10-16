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Глава МИД России Лавров заявил, что Владимир Зеленский уже всех достал

Глава МИД России Лавров заявил, что Владимир Зеленский уже всех достал

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в момент неофициального общения с помощником президента Юрием Ушаковым и представителем Кремля Дмитрием Песковым выразил мнение об украинском лидере Владимире Зеленском многих политиков не только в России, но и за рубежом.

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