Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о контактах между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по вопросам, касающимся Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии