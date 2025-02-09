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Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа

Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о контактах между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по вопросам, касающимся Украины.

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